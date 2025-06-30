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هيئة الحشد الشعبي : نستمد من ثورة العشرين مواصلة الدفاع عن الوطن ومواجهة كل تهديد يمس كرامة العراق


اكدت هيئة الحشد الشعبي ، انها تستمد العزيمة والإيمان من روح ثورة العشرين الخالدة بمواصلة طريق الدفاع عن الوطن، وتستلهم من تضحيات الأجداد القوة على مواجهة كل تهديدٍ يمس كرامة العراق .

وقال رئيس الهيئة فالح الفياض ، في بيان صحفي اليوم الاثنين ،بمناسبة الذكرى السنوية لانطلاق ثورة العشرين الخالدة، " لقد كانت ثورة العشرين انفجارًا شعبيًا وطنيًا عارمًا، انطلقت شرارته الأولى من صوت المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، التي أطلقت فتواها المباركة فحرّكت الضمائر، ووحّدت الصفوف، وجعلت من الحسينيات والمساجد منابر للجهاد، ومن الساحات ميادين للكرامة. فكانت المرجعية، كما عهدها شعبنا، النبض الحيّ لوجدان الأمة، والبوصلة التي وجّهت العراقيين نحو الحرية والسيادة " .

واضاف ، " حين اجتمع العراقيون بمختلف أطيافهم خلف تلك الراية المباركة، ارتفعت كلمة الحق على أرض العراق، وسقطت أمامها مشاريع الاحتلال والتفرقة، لتكون ثورة العشرين درسًا خالدًا في التضحية والوحدة والولاء للوطن " .

واكد الفياض ، ان " هيئة الحشد الشعبي، تستمد من روح ثورة العشرين العزيمة والإيمان بمواصلة طريق الدفاع عن الوطن، مستنيرين بحكمة المرجعية الشريفة، ومستلهمين من تضحيات الأجداد القوة على مواجهة كل تهديدٍ يمس كرامة العراق، أو يسعى للنيل من وحدته وسيادته" 

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هيئة الحشد الشعبي : نستمد من ثورة العشرين مواصلة الدفاع عن الوطن ومواجهة كل تهديد يمس كرامة العراق
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