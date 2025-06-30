التعليم تنفي منح 16574 مقعدا للطلبة السوريين في الجامعات العراقية

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المزاعم المتداولة في بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن منح 16574 مقعدا دراسيا مخصصا للطلبة السوريين في الجامعات العراقية ضمن برنامج ادرس في العراق.

واوضحت الوزارة في بيان" أن العدد الكلي للطلبة الدوليين المقبولين في البرنامج لا يزيد عن ثلاثة آلاف طالب ينتمون إلى (47) جنسية عربية وآسيوية وأفريقية وأوروبية وقد تم قبولهم على وفق ضوابط علمية وآليات واضحة تراعي التخصصات الأكاديمية والطاقة الاستيعابية للجامعات العراقية.

ودعت الوزارة الجميع لا سيما المهتمبن والمتابعين للشأن الأكاديمي إلى اعتماد البيانات الرسمية وتحري الدقة والمسؤولية وعدم التعاطي مع الاشاعات ومحاولات التضليل التي تستهدف المساس بقطاع التعليم العالي ومؤسساته العريقة.