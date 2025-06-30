شرطة نينوى تلقي القبض على شبكة احتيال إلكتروني عبر "البتكوين" في أيمن الموصل

أعلنت مديرية الجريمة المنظمة في محافظة نينوى عن تفكيك شبكة احتيال إلكتروني مكوّنة من ثمانية أشخاص، متورطين في عمليات نصب واحتيال باستخدام العملة الرقمية "البتكوين"، وذلك في الجانب الأيمن من مدينة الموصل.

وقال مصدر في شرطة نينوى إن "قوة من مديرية الجريمة المنظمة نفذت عملية أمنية نوعية استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، أسفرت عن إلقاء القبض على ثمانية متهمين كانوا ينشطون ضمن شبكة للاحتيال المالي الإلكتروني".

وأوضح المصدر أن "المتهمين استخدموا منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات مغلقة على تطبيقات الدردشة لاستدراج الضحايا، من خلال إيهامهم بفرص استثمار وهمية في مجال العملات الرقمية، وخصوصاً عملة البتكوين، بهدف الاستيلاء على أموالهم".

وأشار إلى أن "التحقيقات الأولية أظهرت وجود تحويلات مالية داخلية وخارجية مرتبطة بعمليات النصب، ويجري حالياً تتبعها بالتنسيق مع الجهات المختصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية".

وأكد أن "جميع المتهمين تم توقيفهم وفق أحكام المادة 456 من قانون العقوبات العراقي، والمتعلقة بجرائم الاحتيال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم تمهيداً لعرضهم على القضاء".

وتأتي هذه العملية في إطار حملة أوسع تقودها شرطة نينوى لمكافحة الجريمة المنظمة والحد من الجرائم المالية التي تستهدف المواطنين عبر الإنترنت