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المندلاوي: ثورة العشرين ليست محطة مؤرشفة في الذاكرة العراقية


اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي ان ثورة العشرين ليست محطة مؤرشفة في الذاكرة العراقية.

وقال المندلاوي في بيان" نستذكر بفخر واعتزاز الذكرى الخالدة لانطلاق ثورة العشرين المباركة، والتي ثبتت واحدة من أهم ملاحم النضال الوطني بوجه الاستعمار، فقد جسدت فتوى المرجعية الدينية العليا، وبندقية الملبين، و إرادة الشعب، مشروع العزة والكرامة والاستقلال لبلدنا العزيز.

وتابع" ان المرجعية الدينية كانت وما زالت وستبقى صمام امان العراق وراعية وحدته وتماسكه، كما ان عشائرنا الأصيلة والمضحية تعكس قوة شعبنا وتلاحمه ورفضه للخضوع والهيمنة، ونؤكد ان ثورة العشرين ليست محطة مؤرشفة في الذاكرة العراقية، بل درس متجدد يعلمنا ان المقاومة هي الضمانة لبناء الوطن، وان إرادة الشعوب الحية لا تموت، واننا قادرون على مواجهة مخاطر وتحديات حاضرنا ومستقبلنا بإصطفافنا خلف مرجعيتنا الرشيدة.

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