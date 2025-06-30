رئيس الجمهورية يبحث مع رئيس الوزراء المصري جهود السلام لتعزيز الامن والاستقرار في المنطقة

بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مع رئيس الوزراء المصري جهود السلام لتعزيز الامن والاستقرار في المنطقة

وقالت الرئاسة في بيان" انه على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنعقد في مدينة اشبيلية الاسبانية، التقى رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين 30 حزيران 2025، رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

واضاف البيان" خلال اللقاء،اكد رئيس الجمهورية، دعم العراق لجهود السلام

وترسيخ الامن والاستقرار في المنطقة ورفضه الواضح للانتهاكات الصهيونية المستمرة الرامية لزعزعة الأوضاع في المنطقة على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية، داعيا الى ضرورة العمل على انهاء القتال وايصال المساعدات الإنسانية الى الشعب الفلسطيني.

وأشار الرئيس الى أهمية العمل على تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات وبما يحقق المصالح المتبادلة، وتوحيد الرؤى والمواقف إزاء القضايا المصيرية التي تهم شعوب المنطقة.

من جانبه أعرب مصطفى مدبولي عن مشاطرته لأراء الرئيس ومواقفه إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً دعم مصر الدائم لجهود العراق الرامية إلى ترسيخ أسس السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.