سحب الإجازة الاستثمارية لمجمع ميسان السكني وفتح تحقيق بمخالفاته

قرر مجلس محافظة ميسان، اليوم الاثنين، سحب الإجازة الاستثمارية لمشروع مجمع ميسان السكني وفتح تحقيق حول مخالفاته وتلكؤ العمل فيه.

وأشار رئيس اللجنة القانونية في المجلس حسين المرياني في وثيقة رسمية موجهة للجنة الاستثمار والتنمية الصناعية،، إلى أن "كثرة شكاوى المواطنين وإجراء زيارة ميدانية لموقع مجمع ميسان السكني يوم 29 حزيران الحالي، الواقع على طريق البتيرة بسبب تلكؤ العمل وعدم تناسب العمل بالنسبة لتقدم المشروع ووجود مخالفات تتعلق بالتنفيذ".

ووجه المرياني بـ"التحقيق في المخالفات في هذا المشروع الاستثماري واتخاذ الإجراءات المناسبة بالتعاون والتنسيق مع محافظة ميسان وهيئة استثمار ميسان استناداً لنص المادة 28 من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006".