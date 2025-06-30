تشكيل لجان رصد إعلامي لمتابعة المخالفات الدعائية والانتخابية

وجه رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عامر الحسيني، اليوم الاثنين (30 حزيران 2025)، بتشكيل لجان رصد إعلامي تتولى مهمة تلقي الإخبارات عن المخالفات الانتخابية في جميع المحافظات.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح للوكالة الرسمية،، إن “اللجان ستتوزع بين لجنة مركزية في المكتب الوطني ولجان فرعية في مكاتب المحافظات كافة”، مشيرة إلى أن “مهام هذه اللجان تشمل رصد المخالفات الانتخابية وتلقي الإخبارات من المواطنين والجهات ذات العلاقة”.

وأوضحت الغلاي أن “من بين المخالفات التي ستخضع للرصد والإجراءات القانونية، الإعلان المبكر عن الترشح أو نشر رقم المرشح قبل الموعد الرسمي، حيث يُعد ذلك تجاوزاً على نظام حملات الدعاية الانتخابية ويعرّض المرشح وحزبه للعقوبات المنصوص عليها”.

وأكدت المفوضية أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين بما يضمن سير العملية الانتخابية وفق الأطر القانونية والشفافة.