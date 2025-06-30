النزاهـة: القبض على 6 موظفين في بلديـة السماوة لاختلاسهم 36 مليار دينار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الإثنين، (30 حزيران 2025)، تمكُّنها من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ ستة مُوظَّفين في مُديريَّـة بلديَّة السماوة في مُحافظة المُثنى؛ لاختلاسهم مبلغ (36) مليار دينارٍ.

وأفادت النزاهة، في بيان، بأنَّ "فريقاً من مكتب تحقيق المُثنى، نفّذ بالتعاون مع قوَّةٍ من إنفاذ القانون في المُحافظة، عمليَّةً أسفرت عن تنفيذ مُذكَّرة القبض القضائيَّة الصادرة بحقّ ستة مُوظَّفين في بلديَّة السماوة وفقاً لأحكام المادة (315) من قانون العقوبات؛ وذلك لقيامهم بصرف واختلاس مبالغ قدرها 35 ملياراً و834 مليوناً و183 ألفاً و810 دنانير، بصورةٍ غير قانونيَّةٍ حسب تقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي – دائرة تدقيق المنطقة السابعة".

وأوضحت، أنَّ "المُتَّـهمين، ومن بينهم مدير الحسابات ومسؤولا شعبة التدقيق والأرشيف في البلديَّة، أقدموا على التلاعب بعمليَّة صرف وصولات جباية الإيرادات والمصروفات الخاصَّة بالبلديَّة للمُدَّة من العام 2020 ولغاية العام 2023، واختلاس المباَلغ الماليَّة المُتحقّقة من تلك الوصولات دون إرجاعها إلى الدولة خلافاً للقانون".

وأضافت النزاهة، إنَّه "تمَّ تنّظيمُ محضرِ ضبطٍ أصوليّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمبرزات الجرميَّة المضبوطة أمام قاضي محكمة التحقيق المُختصّة بقضايا النزاهة المُـثنى، الذي قرَّر توقيفهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات".