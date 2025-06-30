السوداني يقر بضعف الدفاعات الجوية بعد اختراق إسرائيل أجواء العراق

في اعتراف صريح يعكس هشاشة منظومة الدفاع الجوي العراقية، كشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن العراق لم يتمكن من منع الطائرات الإسرائيلية من التحليق عبر أجوائها خلال الهجوم الأخير على إيران، عازياً السبب إلى غياب منظومة دفاع جوي متقدمة.

السوداني، وفي مقابلة خاصة مع شبكة “بي بي سي الفارسية اليوم الاثنين (30 حزيران 2025)، وصف ما حدث بأنه “انتهاك صارخ لسيادة العراق وقوانينه ودستوره الوطني”، مشيرًا إلى أن "الأجهزة الأمنية رصدت خروقات جوية تزامنت مع بدء العدوان".

وأضاف، أن "جميع المؤشرات الأمنية والسياسية، قبل 48 ساعة من اندلاع الحرب، كانت تحذر من هجوم وشيك"، لافتًا إلى أن "حكومته كانت تجري اتصالات مكثفة مع الدول المجاورة لتحذيرها من خطر التصعيد".

وحول أسباب الغياب العراقي عن الرد العسكري، قال السوداني إن "الإرث المعقد لفترة وجود قوات التحالف الدولي، إلى جانب ضعف الاستثمار في منظومات الدفاع الجوي من قبل الحكومات السابقة، ترك العراق بلا منظومة فعالة للتصدي لمثل هذه التهديدات".

وأكد أن "الحكومة العراقية قدمت شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي احتجاجًا على استخدام الأجواء العراقية في العدوان على دولة جارة"، وشدد على أن "القانون العراقي يمنع استخدام مجاله الجوي لأي اعتداء خارجي".

وأوضح السوداني أن "حكومته، ومنذ تسلّمه المنصب، تعمل على إطلاق مشروع وطني لبناء منظومة دفاع جوي متكاملة، لكنه أقرّ بأن المشروع لا يزال في مراحله الأولى".

وتأتي تصريحات السوداني وسط تصاعد حدة الانتقادات الداخلية ومطالب برلمانية لكشف الجهات التي سهلت أو تغاضت عن هذه الخروقات، في وقت تتزايد فيه الأصوات المطالبة بتسريع بناء شبكة دفاع جوي تليق بسيادة العراق وتحمي أجواءه من الاستباحة مستقبلاً.