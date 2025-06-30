الأخبار

السوداني يقر بضعف الدفاعات الجوية بعد اختراق إسرائيل أجواء العراق


في اعتراف صريح يعكس هشاشة منظومة الدفاع الجوي العراقية، كشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن العراق لم يتمكن من منع الطائرات الإسرائيلية من التحليق عبر أجوائها خلال الهجوم الأخير على إيران، عازياً السبب إلى غياب منظومة دفاع جوي متقدمة.

السوداني، وفي مقابلة خاصة مع شبكة “بي بي سي الفارسية اليوم الاثنين (30 حزيران 2025)، وصف ما حدث بأنه “انتهاك صارخ لسيادة العراق وقوانينه ودستوره الوطني”، مشيرًا إلى أن "الأجهزة الأمنية رصدت خروقات جوية تزامنت مع بدء العدوان".

وأضاف، أن "جميع المؤشرات الأمنية والسياسية، قبل 48 ساعة من اندلاع الحرب، كانت تحذر من هجوم وشيك"، لافتًا إلى أن "حكومته كانت تجري اتصالات مكثفة مع الدول المجاورة لتحذيرها من خطر التصعيد".

وحول أسباب الغياب العراقي عن الرد العسكري، قال السوداني إن "الإرث المعقد لفترة وجود قوات التحالف الدولي، إلى جانب ضعف الاستثمار في منظومات الدفاع الجوي من قبل الحكومات السابقة، ترك العراق بلا منظومة فعالة للتصدي لمثل هذه التهديدات".

وأكد أن "الحكومة العراقية قدمت شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي احتجاجًا على استخدام الأجواء العراقية في العدوان على دولة جارة"، وشدد على أن "القانون العراقي يمنع استخدام مجاله الجوي لأي اعتداء خارجي".

وأوضح السوداني أن "حكومته، ومنذ تسلّمه المنصب، تعمل على إطلاق مشروع وطني لبناء منظومة دفاع جوي متكاملة، لكنه أقرّ بأن المشروع لا يزال في مراحله الأولى".

وتأتي تصريحات السوداني وسط تصاعد حدة الانتقادات الداخلية ومطالب برلمانية لكشف الجهات التي سهلت أو تغاضت عن هذه الخروقات، في وقت تتزايد فيه الأصوات المطالبة بتسريع بناء شبكة دفاع جوي تليق بسيادة العراق وتحمي أجواءه من الاستباحة مستقبلاً.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صدور مرسوم جمهوري بتعيين القاضي منذر إبراهيم حسين رئيساً للمحكمة الاتحادية العليا
النائب مصطفى سند يعلن اعتقال "ضابط الأكشن" علي شياع بتهمة الرشوة في البصرة
السوداني يقر بضعف الدفاعات الجوية بعد اختراق إسرائيل أجواء العراق
رابطة شركات السفر والسياحة بالعراق تنتخب رئيسًا وهيئة إدارية جديدة لها
مصدر : قضاة المحكمة الاتحادية يعدِلون عن استقالاتهم
محافظة البصرة تقرر تقليص الدوام الرسمي للموظفين
رئيس مجلس النواب يتوجّه إلى الجمهورية التركية على رأس وفد برلماني
وزارة الموارد المائية: حملة مستمرة لردم 2500 بحيرة أسماك وإزالة 17 مضخة متجاوزة بميسان
محكمة جنايات الكرخ: الحبس البسيط بحق 13 مدانا لقيامهم بالترويج لأفكار حزب البعث المحظور
وزارة الداخلية: استنفار أمني وخدمي بكربلاء المقدسة لإحياء يوم عاشوراء
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك