رابطة شركات السفر والسياحة بالعراق تنتخب رئيسًا وهيئة إدارية جديدة لها

أعلنت رابطة شركات السفر والسياحة بالعراق، اليوم الاثنين، انتخاب رئيس وهيئة إدارية جديدة، بعد إجراء الانتخابات الدورية للهيئة الإدارية لرابطة شركات السفر والسياحة في العراق في نادي العلوية.

وأوضحت الرابطة في بيان إن "الانتخابات أفرزت فوز حيدر عامر الدجيلي رئيسًا للرابطة وستة أعضاء مع عضوين احتياط"، لافتة إلى أن "الهيئة الإدارية الجديدة باشرت أعمالها بعد مصادقة المحكمة على نتائج الانتخابات".

وأشارت الرابطة إلى أن "الاجتماع الأول للهيئة الإدارية الجديدة برئاسة حيدر عامر الدجيلي والأعضاء الستة المنتخبين تمخض عن تحديد المناصب الهيكلية والإدارية في الرابطة، متمثلة بتسنم أنمار هيثم المظفر بمنصب نائب رئيس الرابطة، وفراس جواد مصلح الدليمي أمين سر الرابطة، ومهند إبراهيم الراوي بمنصب الأمين المالي، وبقية الأعضاء لرئاسة اللجان المتخصصة، متمثلة بعضوية كرار جلال فنجان وأوس الهاشمي وحيدر زكريا".

من جانبه، قال حيدر عامر الدجيلي رئيس الرابطة إن "الهيئة الإدارية اجتمعت اليوم بعد أن صادقت المحكمة على نتائج الانتخابات، وتم تحديد المناصب الإدارية. حيث نعمل اليوم، وبمعية الإخوة الأعضاء المنتخبين، على الاستمرار بالتعاون والمشاركة مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار وهيئة السياحة، الجهة القطاعية المشرفة على عمل الرابطة، حيث تهدف جميع الجهود من أجل النهوض بالواقع السياحي في العراق وتعزيز عمل شركات السفر والسياحة في العراق من خلال تخفيف المعوقات والتنسيق المباشر مع المؤسسات المعنية والعمل على تمثيل العراق كمؤسسة سياحية في الداخل والخارج وإبراز العراق كوجهة سياحية وتاريخية وثقافية".