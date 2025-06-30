الأخبار

رئيس مجلس النواب يتوجّه إلى الجمهورية التركية على رأس وفد برلماني


توجه رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الاثنين، إلى الجمهورية التركية على رأس وفد برلماني، وذلك تلبيةً لدعوة رسمية من رئيس مجلس الأمة التركي الكبير، نعمان كورتولموش، حيث ذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أن "رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، غادر اليوم العاصمة بغداد متوجهاً إلى الجمهورية التركية على رأس وفد برلماني؛ وذلك تلبيةً لدعوة رسمية وجهها له نظيره رئيس مجلس الأمة التركي الكبير نعمان كورتولموش".

وأشار إلى، أن "هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، حيث من المقرر أن يعقد رئيس مجلس النواب سلسلة لقاءاتٍ مع عددٍ من كبار المسؤولين الأتراك، في مقدمتهم رئيس مجلس الأمة إلى جانب مسؤولين حكوميين وشخصيات سياسية؛ لبحث سبل تطوير العمل البرلماني بين البلدين، ودعم جهود الاستقرار في المنطقة، وتبادل وجهات النظر بشأن التحديات الإقليمية المشتركة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
محافظة البصرة تقرر تقليص الدوام الرسمي للموظفين
رئيس مجلس النواب يتوجّه إلى الجمهورية التركية على رأس وفد برلماني
وزارة الموارد المائية: حملة مستمرة لردم 2500 بحيرة أسماك وإزالة 17 مضخة متجاوزة بميسان
محكمة جنايات الكرخ: الحبس البسيط بحق 13 مدانا لقيامهم بالترويج لأفكار حزب البعث المحظور
وزارة الداخلية: استنفار أمني وخدمي بكربلاء المقدسة لإحياء يوم عاشوراء
القضاء يصدر حكماً بالإعدام على مرتكبي جريمة إعدام المرجع الصدر والعلوية بنت الهدى
وزير التربية يُصادق على تعيين (22) خريجاً من مختلف الاختصاصات
وزير الداخلية يصل إلى محافظة كربلاء المقدسة
رئيس الوزراء يفتتح عدداً من المراكز الطبية للعناية المركزّة للأطفال حديثي الولادة والخدّج
وزارة العدل تطلق خدمة فتح الأضابير الإلكترونية في تنفيذ الموصل والنجف الأشرف
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك