رئيس مجلس النواب يتوجّه إلى الجمهورية التركية على رأس وفد برلماني

توجه رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الاثنين، إلى الجمهورية التركية على رأس وفد برلماني، وذلك تلبيةً لدعوة رسمية من رئيس مجلس الأمة التركي الكبير، نعمان كورتولموش، حيث ذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أن "رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، غادر اليوم العاصمة بغداد متوجهاً إلى الجمهورية التركية على رأس وفد برلماني؛ وذلك تلبيةً لدعوة رسمية وجهها له نظيره رئيس مجلس الأمة التركي الكبير نعمان كورتولموش".

وأشار إلى، أن "هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، حيث من المقرر أن يعقد رئيس مجلس النواب سلسلة لقاءاتٍ مع عددٍ من كبار المسؤولين الأتراك، في مقدمتهم رئيس مجلس الأمة إلى جانب مسؤولين حكوميين وشخصيات سياسية؛ لبحث سبل تطوير العمل البرلماني بين البلدين، ودعم جهود الاستقرار في المنطقة، وتبادل وجهات النظر بشأن التحديات الإقليمية المشتركة".