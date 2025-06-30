وزارة الموارد المائية: حملة مستمرة لردم 2500 بحيرة أسماك وإزالة 17 مضخة متجاوزة بميسان

أعلنت وزارة الموارد المائية ،اليوم الاثنين، عن ردم 2500 بحيرة أسماك غير مرخصة في ميسان، فيما أشارت الى أن الحملة مستمرة للسيطرة على التجاوزات وضمان وصول حصة البصرة من المياه والسيطرة على اللسان الملحي، حيث ذكر معاون مدير عام دائرة تنفيذ الأعمال وكري الأنهر، علي كاظم الموسوي للوكالة الرسمية، إن "مديرية الموارد المائية بكافة كوادرها في ميسان، واستناداً إلى توجيهات الوزارة وبإشراف ومتابعة الوكيل الفني، وبالاشتراك مع كوادر دوائر الوزارة في المحافظة وبإسناد قوات قيادة العمليات وقوات الشرطة، باشرت اللجنة المتخصصة برفع التجاوزات عن عامود نهر دجلة ضمن الحدود الإدارية لناحية علي الشرقي وعلي الغربي وكميت وقلعة صالح والمشرح".

وأضاف، أن "الحملة تضمنت ردم بحيرات الأسماك وإزالة المغذيات الكهربائية والمائية التي تغذي هذه البحيرات، إضافة إلى رفع المضخات والغطاسات والمعدات المتجاوزة، وذلك بمساندة القوات الأمنية وقيادة شرطة ميسان".

بالمقابل، أوضح مدير الموارد المائية في ميسان، علي فالح عبدالله، لوكالة الأنباء العراقية(واع) أن "هذه التجاوزات تتمثل في بحيرات الأسماك المنتشرة في عموم المحافظة والتي تتجاوز مساحتها 21 ألف دونم بعدد يصل إلى 2500 بحيرة غير مرخصة، حيث تُعد بحيرات الأسماك آفةً للتجاوزات، إضافة إلى المضخات المتجاوزة على الرشم".

كما أكد، ان "الحملة الكبرى تهدف إلى السيطرة على الاستهلاكات المائية وتقليل الضائعات والهدر في المياه، وضمان إيصال حصة محافظة ميسان وخصوصا ذنائب تفرعات نهر دجلة، فضلاً عن إيصال حصة محافظة البصرة، والمساهمة في السيطرة على اللسان الملحي وضمان وصول مياه الشرب إلى كافة الذنائب".

فيما لفت الى أن "الحملة في بدايتها، أسفرت عن إزالة 17 مضخة ماء و 40 غطاساً بالإضافة إلى معدات أخرى كانت تُستخدم للتجاوز على شبكات المياه، كما شملت الحملة ردم بحيرات الأسماك غير المرخصة التي تمثل تحدياً كبيراً لاستمرار تدفق المياه إلى الفلاحين في الأرياف والمناطق السكنية في المحافظة".

وذكر ،أن "الحملة ستستمر لعدة أيام بهدف الحفاظ على الحصة المائية لمحافظة ميسان وضمان وصول الكميات المقررة إلى محافظة البصرة".