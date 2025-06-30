محكمة جنايات الكرخ: الحبس البسيط بحق 13 مدانا لقيامهم بالترويج لأفكار حزب البعث المحظور

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الاثنين، حكما بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة بحق ثلاثة عشر مدانا على كل واحد منهم عن جريمة قيامهم بالترويج لأفكار حزب البعث المحظور، إذ صدر الحكم بحق المدانين بعد جهود كبيرة ومتابعة مباشرة من قبل محكمة تحقيق الكرخ الأولى، حيث تم ادانة هذه المجموعة والتي تنتمي إلى ما يسمى التجمع الوطني للتحرير والتغيير - فرع حزب البعث المحظور والتي كانت تعمل على تلقي التوجيهات والتحضيرات لدورات عسكرية وغيرها وتوزيع المنتمين الجدد إلى ألوية وسرايا بهدف زعزعة الامن والاستقرار في البلد، بحسب بيان لمجلس القضاء.

وصدر الحكم بحقهم وفقا لأحكام المادة 10 من قانون حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات واستدلالا بأحكام المادة 132/ 3 من القانون نفسه.