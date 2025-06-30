القضاء يصدر حكماً بالإعدام على مرتكبي جريمة إعدام المرجع الصدر والعلوية بنت الهدى

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، ان المحكمة الجنائية المختصة أصدرت حكم الإعدام بحق مرتكبي جريمة إعدام المرجع الصدر والعلوية بنت الهدى، إذ ذكر إعلام الجهاز في بيان، إن "المحكمة الجنائية المختصة أصدرت حكماً بالإعدام بحق المجرمين سعدون صبري وهيثم عبد العزيز، بعد ثبوت تورطهما في إعدام المرجع الديني الشهيد السيد محمد باقر الصدر وشقيقته العلوية بنت الهدى عام 1980، طالت مجموعة من المواطنين الأبرياء بالإضافة إلى كوادر وأعضاء حزب الدعوة الإسلامية إبان النظام البائد.

وأضاف الجهاز، أن "الحكم جاء في إطار جهود العدالة الانتقالية، وتتويجاً لعمل جهاز الأمن الوطني الذي تمكن من إلقاء القبض على المتهمين وإجراء التحقيقات اللازمة بإشراف القضاء المختص".