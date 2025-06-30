وزير الداخلية يصل إلى محافظة كربلاء المقدسة

وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، الى محافظة كربلاء المقدسة، إذ ذكر المكتب الإعلامي للوزير في بيان، ان "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وصل اليوم الى كربلاء المقدسة"، مبينا ان "الزيارة تهدف للإطلاع على سير الخطة التنظيمية والتنسيقية الخاصة بالعاشر من شهر محرم الحرام".

وأضاف ان "المحافظ وقائد عمليات كربلاء المقدسة كانا في استقبال الوزير والوفد المرافق له"، مشيرا الى انه "من المؤمل أن يعقد الوزير اجتماعًا موسعًا لمناقشة الإجراءات المتعلقة بتأمين إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام".