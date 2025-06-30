وزارة العدل تطلق خدمة فتح الأضابير الإلكترونية في تنفيذ الموصل والنجف الأشرف

أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، عن إطلاق خدمة فتح الأضابير الإلكترونية في مديريات تنفيذ مركز محافظتي نينوى والنجف الأشرف، عبر بوابة أور الرقمية، إذ ذكر المدير العام لدائرة التنفيذ، راستي يوسف حميد، في بيان، إنه "تم إطلاق خدمة فتح الأضابير الإلكترونية في مديريات تنفيذ مركز محافظتي نينوى والنجف الأشرف، عبر بوابة أور الرقمية"، مؤكداً أن "هذه الخدمة ستُعمّم تدريجياً على جميع مديريات التنفيذ في مراكز المحافظات".

وأضاف، أن "اعتماد المنصة الإلكترونية أسهم بشكل ملموس في تسريع إنجاز المعاملات وتحسين مستوى الخدمة المقدّمة".

فيما لفت إلى، أن "هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز الخدمات الإلكترونية، وترسيخ مبادئ الشفافية والدقة في الأداء، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، بما يعزز من كفاءة العمل المؤسسي، ويسهم في تقديم خدمات عدلية أكثر فاعلية وجودة للمواطنين".