وزارة التجارة تعلن تحديث بيانات 33 مليون مواطن

صرّحت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن تحديث بيانات أكثر من 33 مليون مواطن عبر تطبيق البطاقة التموينية، حيث ذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد حنون في بيان، إنه "ضمن إطار مشروع التحديث الشامل لبيانات المواطنين عبر تطبيق البطاقة التموينية الإلكترونية، أعلنت وزارة التجارة أن عدد المواطنين الذين حدّثوا بياناتهم حتى الآن تجاوز (33 مليون مواطن)، وسط انسيابية عالية في العمل وتعاون من المواطنين في جميع المحافظات".

وأضاف أنه "تم تسجيل أكثر من (1.5 مليون حالة حجب ذاتي) من خلال إبلاغ المواطنين عن حالات الوفاة أو عدم استخدامهم للتطبيق نهائياً ،وهذا جرى تحديداً في ست محافظات عراقية مبينا أن" هذا يعكس وعياً متقدماً لدى المواطنين ومساهمة فاعلة في حماية المال العام ومنع التكرار في البطاقات التموينية".

كما أكد أن" التطبيق سيبقى متاحاً وميسراً لجميع المواطنين حتى تاريخ 8/1 من هذا العام كآخر موعد لإجراء التحديثات مع استمرار تقديم الدعم الفني والمساعدة للمواطنين في حال واجهوا أي صعوبات".

وتابع "وسجلنا تعاوناً كبيراً في محافظات إقليم كردستان حيث تم تحديث بيانات أكثر من 60 بالمئة من المواطنين في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة خلال شهر واحد فقط في إنجاز يُحسب لأهالي الإقليم وفرق العمل الميداني".

فيما جددت الوزارة تأكيدها بأن" التطبيق الإلكتروني للبطاقة التموينية صُمم لخدمة المواطن أولاً.. عبر تسهيل إجراءات

• النقل بين المحافظات

• الإضافة والحذف

• الشطر

• الإبلاغ عن حالات الوفاة

وغيرها من الخدمات"،مبينة أن "كل ذلك عبر الهاتف الجوال من دون الحاجة إلى مراجعات ورقية مرهقة".

كذلك لفتت الى أن "التطبيق يعد أداة فاعلة في منع التكرار في نظام البطاقة التموينية ووسيلة مهمة في إيقاف هدر المال العام فضلاً عن كونه مرناً في معالجة مختلف المعوقات بما في ذلك المشكلات الأسرية وتسجيل الأطفال الجدد".

وبيّنت الوزارة أن" كل محافظة تنجز مرحلة التحديث فيها، سيتم فيها إطلاق حزمة خدمات إلكترونية جديدة خاصة بالمواطنين دعماً لتبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة في التوزيع".

في حين اكدت الوزارة "استعدادها لاستقبال جميع الملاحظات والاستفسارات الخاصة بتطبيق البطاقة الإلكترونية لضمان أعلى مستويات الشفافية والجودة في تقديم الخدمة".