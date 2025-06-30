حملات تفتيش كبرى في كربلاء المقدسة قبيل زيارة عاشوراء

أعلنت الأجهزة الرقابية الصحية في دائرة صحة كربلاء المقدسة، اليوم الاثنين، عن مباشرة 55 فرقة صحية بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة قبيل زيارة عاشوراء، فيما أشارت إلى إتلاف كميات من المواد الغذائية والسوائل منتهية الصلاحية ضمن الإجراءات الصحية الاستباقية، حيث ذكر بيان صادر عن شعبة الرقابة الصحية في قسم الصحة العامة، أنه "تم تشكيل 55 فرقة صحية في القسم، إلى جانب نظيراتها في القطاعات الصحية الأخرى، ضمن إطار الخطة الاستباقية المعدّة لزيارة يوم عاشوراء".

وأضاف البيان، أن "الفرق الصحية نفذت جولات تفتيشية صباحية ومسائية مكثفة للتحري عن المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري، حيث تمكنت من ضبط وإتلاف قرابة 3 أطنان من المواد الغذائية الصلبة، و2200 لتر من المواد السائلة، إضافة إلى مواد تنظيف أخرى بسبب انتهاء صلاحيتها أو سوء خزنها".

كما أوضح البيان، أن "تلك المواد أُتلفت بواسطة آليات البلدية، تمهيداً لنقلها إلى مواقع الطمر الصحي في المحافظة، وذلك وفق محاضر رسمية وبحضور أصحاب العلاقة".

فيما لفت إلى، أن "الحملات أسفرت أيضاً عن غلق 6 محال، وفرض غرامات مالية على 21 محلاً مخالفاً للشروط الصحية، كما شملت الإجراءات الوقائية زيارة مجمعات المياه وشبكات الإسالة وقياس نسب الكلور فيها"، لافتا إلى "وجود جهد رقابي تبذله المفارز الصحية في السيطرات الخارجية، يتمثل في مراقبة المواد الغذائية الداخلة إلى المدينة عبر منافذها الأربعة، وإحالتها إلى الفحص المختبري قبل عرضها في الأسواق العامة".

كذلك ذكر أن "الحملات الرقابية والتوعوية شملت الأسواق والمحال التجارية ومخازن البيع المفرد والجملة والمطاعم وأماكن الباعة الجوالين والمواكب والهيئات الحسينية، مع حث أصحابها والعاملين فيها على ضرورة التقيد بتعليمات الأجهزة الصحية، والالتزام بالإرشادات التوعوية والتثقيفية الصادرة عنها، لتجنب الإصابة بالأمراض الانتقالية بشكل عام".