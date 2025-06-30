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وزارة التعليم العالي: انطلاق الامتحان التنافسي للقبول في برامج الدراسات العليا للدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه


أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، انطلاق الامتحان التنافسي للقبول في برامج الدراسات العليا للدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه في الجامعات الحكومية العراقية كافة، إذ يشارك في الامتحان قرابة أربعة وخمسين ألف متقدم يتنافسون على المقاعد التي تتضمنها خطة القبول البالغة واحدا وثلاثين ألف مقعد موزعة على مختلف قنوات القبول.

وبحسب بيان للوزارة، يبلغ عدد برامج الدراسات العليا المفتوحة للعام الدراسي 2026/2025 ألفين وأربعمئة وواحدًا وعشرين برنامجًا بمختلف التخصصات بما ينسجم واحتياجات الجامعات وسوق العمل والقطاعات التنموية، حيث ستباشر الجامعات إجراءات مقابلة المتقدمين اعتبارًا من 30 حزيران 2025، وستعلن نتائج الامتحان التنافسي في الثاني والثالث من تموز المقبل، فيما سيتم نشر القبول الأولي في العاشر من تموز 2025 عبر المواقع الرسمية للكليات، وفقا للبيان.

فيما أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التزامها بتوفير بيئة علمية تعزز مبدأ تكافؤ الفرص وتحفز التنافس العلمي الرصين بين المتقدمين تمهيدًا لالتحاق المقبولين بالدراسة في الأول من أيلول المقبل.

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وزارة التعليم العالي: انطلاق الامتحان التنافسي للقبول في برامج الدراسات العليا للدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه
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