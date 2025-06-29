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السوداني يوجه بإكمال الإجراءات الخاصة بمشروع مترو بغداد وفق رؤية جديدة


أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، (29 حزيران 2025)، توجيها بشأن إكمال متطلبات مشروع مترو بغداد.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء ان السوداني "ترأس اجتماعاً خُصص لمناقشة الإجراءات الخاصة بمشروع مترو بغداد، بحضور رئيس صندوق العراق للتنمية وأمين بغداد ومستشار رئيس مجلس الوزراء".

وشهد الاجتماع، وفقاً للبيان "مناقشة رؤية وآليات جديدة لتطوير وتنفيذ هذا المشروع الحيوي، بعد تعذر قبول العروض المقدمة من الشركات السابقة، وتم اعتماد أفضل الممارسات حول العالم لهذا النوع من مشاريع، المتمثلة بخلق تحالف بين الحكومة ومستثمرين محليين وأجانب بتنفيذ من قبل شركات عالمية، وهو ما تطلب بحثاً ودراسة مستفيضة لمراحل المشروع، وما يتضمنه من بنى تحتية ملحقة به والأعمال الاستشارية والأنظمة والقطارات والسيطرة ودراسات بيئية واجتماعية واقتصادية أدت إلى اعتماد رؤية جديدة تجمع بين التمويل والتنفيذ والإدارة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "أهمية هذا المشروع الكبير، ووجه بإكمال الإجراءات، وفقاً للرؤية الجديدة لإكمال الدراسات الاستشارية المتعلقة بالموضوع، وتقديمها إلى سيادته في الاجتماع اللاحق للمضيّ بمتطلبات إنجازه".

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السوداني يوجه بإكمال الإجراءات الخاصة بمشروع مترو بغداد وفق رؤية جديدة
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