قوة من الحشد تعتقل إرهابياً في الانبار

أعلنت المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، اعتقال أحد الإرهابيين في محافظة الأنبار، "بعملية نوعية".

وذكر بيان للمديرية، إن "المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، تمكنت عبر مديرية التحقيقات والأمن الوقائي، من اعتقال الإرهابي (ن . م) في محافظة الأنبار، خلال عملية نوعية نفذت دون تسجيل أي خسائر".

وأشار إلى أن "العملية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة أفضت إلى تحديد موقع المطلوب بعد عودته إلى منطقته السكنية السابقة. وجرى تنفيذ المداهمة داخل دار ضمن محيط معروف أمنيًا، وانتهت باعتقال الهدف بنجاح تام".