وزارة الداخلية تصدر بيانا توضيحياً بشأن صدور أحكام قضائية بحق ضباط ومنتسبين على خلفية هروب سجناء في النجف.

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، بيانا توضيحياً بشأن صدور أحكام قضائية بحق ضباط ومنتسبين على خلفية هروب سجناء في النجف.

وقالت الوزارة في بيان، انه "على خلفية هروب ثلاثة متهمين من سجن الأحداث في محافظة النجف الأشرف، حيث تم تشكيل فريق عمل وإلقاء القبض على المتهمين الهاربين، وجه السيد وزير الداخلية بتشكيل لجنة للوقوف على ملابسات هذا الحادث، وقد تبين وجود تقصير وإهمال من قبل بعض الضباط والمنتسبين، وعلى ضوء ذلك تمت إحالتهم إلى محكمة قوى الأمن الداخلي/ المنطقة الثالثة، وبعد إجراء التحقيقات أصدرت المحكمة اليوم 29 /6/ 2025 قرار الحكم وكما يأتي :

١. الحبس لمدة سنة واحدة والإخراج من الخدمة لكل من (العقيد بلال علاء الدين حسين، والمقدم محمد راضي مهدي) وفق المواد القانونية (272) و(271) و(340) من قانون العقوبات، وذلك لإهمالهما في أداء واجباتهما مما تسبب في هروب الموقوفين الثلاثة من موقف شرطة الأحداث التابع لقيادة شرطة محافظة النجف الأشرف بتاريخ 19/6/2025.

2. الحبس لمدة ستة أشهر وإخراج من الخدمة للملازم (باقر محمد علي) وفق أحكام المادة (272) من قانون العقوبات.

3. الإفراج لعدم كفاية الأدلة للملازم (حسين سالم زاير) وتبرئته من التهمة المسندة إليه وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

4. الحبس لمدة سنة وإخراج من الخدمة للمفوض (شناوة جابر حسين) وفق أحكام المادة (272) من قانون العقوبات.

5. الحكم على المدانين كل من شرطي عقد (مصطفى فاضل جابر) والشرطي عقد (علي حامد عبد الحسين) بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر لكل واحد منهما وفق أحكام المادة (272) وإخراجهما من الخدمة، كون واجبهما خلال الحادث في البرج الخلفي للموقف.

6. الحكم على المفوض (جاسم عباس هواس) بالسجن لمدة سنتين وإخراجه من الخدمة.

7. الحكم على المفوض (سرحان ورد جاسم) بالسجن ثلاث سنوات وطرده من الخدمة".