جهاز مكافحة الإرهاب يكشف عن تفاصيل العملية النوعية في جبال بلكانة

كشف مصدر أمني مطلع، اليوم الأحد (29 حزيران 2025)، عن تفاصيل العملية النوعية التي نفذتها قوة من جهاز مكافحة الإرهاب في جبال بلكانة، مؤكداً أنها أُعدّت بتخطيط مسبق استمر لأكثر من أسبوع، وأسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصر تنظيم داعش، بينهم قياديان بارزان.

وقال المصدر إن "قوة النخبة في جهاز مكافحة الإرهاب حصلت، قبل نحو أسبوع، على معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتحركات خلية تابعة لداعش في الجزء الغربي من جبال بلكانة، الواقعة على الحدود الفاصلة بين صلاح الدين باتجاه السليمانية، وتحديداً بين قضاء طوزخورماتو ومنطقة كفري".

وأضاف أن "المنطقة تُعد من المناطق المعقدة جداً جغرافياً وتتطلب توغلاً حذراً من قبل قوة عالية الاحترافية، وهو ما دفع جهاز مكافحة الإرهاب إلى تدقيق المعلومات وتحديد عدد من المواقع المشتبه بها بدقة قبل تنفيذ العملية".

وتابع، أن "القوة اقتحمت عدة أوكار في عمق المنخفضات الجبلية، ونجحت في قتل ثلاثة إرهابيين، تم التعرف على اثنين منهم، أحدهما يُعرف بأمير قاطع سليمان بيك، والآخر يشغل منصب المسؤول العسكري لقاطع أبو موسى الأشعري في ما تسمى ولاية كركوك".

وأشار المصدر إلى أن "القياديين الذين تم القضاء عليهم يُعدّون من القيادات الوسطى في هيكلية تنظيم داعش، وأن مقتلهم يأتي ضمن إطار الجهود الرامية إلى إنهاء ما تبقى من الخلايا الإرهابية في المناطق المعقدة جغرافياً".

ولفت إلى أن "جبال بلكانة شهدت، خلال الأشهر الماضية، نشاطاً ملحوظاً لخلايا نائمة، إلا أن الوضع الأمني تغير مؤخراً بعد تنفيذ أكثر من 6 ضربات نوعية أسفرت عن مقتل عدد من القيادات المهمة في التنظيم الإرهابي".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جهاز مُكافحة الإرهاب، عن مقتل 3 إرهابيين بينهم قادة بارزون في عملية نوعية بكركوك.

وقال الجهاز في بيان إن "رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب يعلن مقتل ثلاثة إرهابيين في جبال بلكانة، بينهم أمر قاطع سليمان بيك وعسكري قاطع ابو موسى الاشعري فيما يسمى بولاية كركوك".

وأضاف البيان أن "العملية نفذها ابطال قيادة العمليات الخاصة الثانية وفق معلومات استخبارية دقيقة، بعد استحصال الموافقات القضائية وبالتنسيق مع اسايش السليمانية".