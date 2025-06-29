مخرجات اجتماع الإطار التنسيقي بحضور السوداني

عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري رقم (٢٣٣)، وبحضور السيد رئيس مجلس الوزراء، حيث جرى بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في البلاد، بالإضافة إلى مناقشة ملف الانتخابات المقبلة، وسبل تهيئة المناخات اللازمة لضمان إجرائها في موعدها المحدد، بما يعكس إرادة الشعب ويحفظ الاستقرار السياسي.

وأكد المجتمعون على أهمية مواصلة الحوار الوطني وتغليب المصلحة العامة، ومضاعفة الجهود في المرحلة المقبلة لمعالجة التحديات التي تواجه الدولة ومؤسساتها، لا سيّما في ما يتعلق بالخدمات والأمن الانتخابي، وترسيخ الثقة الشعبية في العملية الديمقراطية.

وبمناسبة حلول شهر محرم الحرام، تقدّم الإطار التنسيقي بأحرّ آيات العزاء إلى الشعب العراقي والأمة الإسلامية جمعاء، بذكرى شهادة سبط رسول الله (صلى الله عليه وآله)، الإمام الحسين بن علي (عليه السلام)، مجدّداً التأكيد على أن مبادئ الإمام الحسين في الإصلاح، والعدل، ومناهضة الظلم، ستظل نبراساُ وهادياً في مسيرة الأمة نحو الكرامة والسيادة والحرية.