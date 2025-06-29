مصدر: القضاء يصدر امرا بـ"تجريم" النائبة عالية نصيف ورفع الحصانة عنها

اصدر القضاء العراقي اليوم حكماً جزائياً بتجريم النائب المدانة عالية نصيف جاسم النائب الاول لرئيس لجنة النزاهة البرلمانية بعد رفع الحصانة عنها على خلفية شكوى قدمها الحقوقي في وزارة الداخلية حسين يوسف التميمي بصفته الشخصية بتهمة الإساءة والتشهير والاعتداء اللفظي الغير اخلاقي في وسائل الإعلام ونسب أليه افعال جرمية كاذبة ثبتت عدم صحتها في التحقيقات القضائية والإدارية بسبب تنفيذه واجب رسمي اصولي كلف به من دائرته وبقرار قضائي بوقت سابق في عام 2019 .

كما وجدت "الهيأة التمييزية الجزائية ان الادلة المتحصلة بالقضية كافية لإدانة المتهمة وتجريمها وفق مادة الاتهام وان العقوبة المفروضة بحقها الحبس أربعة اشهر في حال عدم دفع الغرامة جاءت متناسبة مع الفعل المرتكب وتقرر تصديق قرار الحكم .

يذكر بأن الحكم الجزائي الصادر من مجلس القضاء الأعلى المصادق تمييزاً يعد مؤشر سلبي (قيد جنائي) يؤثر على حسن السيرة والسلوك الخاصة بالمرشح للانتخابات النيابية .

حتى وإن كانت المادة القانونية التي تم الحكم عليها من الجرائم الغير مخلة بالشرف .