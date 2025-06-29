وزير التربية: مشروع إيدوبا سيُحدث تحولًا نوعيًا في البنية التحتية التعليمية

أكد وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الأحد، أن "إيدوبا" مشروع سيُحدث تحولًا نوعيًا في البنية التحتية التعليمية، ويُسهم في إنهاء معاناة آلاف الطلبة في المدارس الكرفانية والطينية، حيث ذكرت الوزارة في بيان، إن " وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، بحث مع مدير صندوق العراق للتنمية محمد النجار، آليات تنفيذ مشروع "إيدوبا" لإنشاء مدارس حديثة بتصاميم عمرانية متطورة تواكب متطلبات التعليم الحديث، خلال اجتماع رسمي عقد في مقر الوزارة، بحضور مدير عام التخطيط التربوي المهندس دريد الحيالي".

وأضاف البيان، " اللقاء أسفر عن وضع أسس تنفيذ المشروع، الذي يستهدف تشييد 1500 بناية مدرسية ضمن مراحل متعددة، تبدأ باختيار المناطق ذات الكثافة السكانية العالية"، موضحا "تم الاتفاق على تشكيل فريق مختص يُعنى بتحديد مواقع الأراضي إلكترونيًا، مع التركيز على معايير الجودة والحداثة في البناء".

كما أكد الوزير أن "المشروع سيُحدث تحولًا نوعيًا في البنية التحتية التعليمية، ويُسهم في إنهاء معاناة آلاف الطلبة في المدارس الكرفانية والطينية، من خلال توفير بيئة تعليمية لائقة وآمنة تواكب تطلعات الجيل الجديد".