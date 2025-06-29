امانة بغداد: إجراءات حكومية بشأن اللوحات الإعلانية والدعايات الانتخابية في العاصمة

أعلنت امانة بغداد، اليوم الاحد، عن اتخاذ إجراءات بشأن اللوحات الإعلانية والدعايات الانتخابية في بغداد، حيث ذكرت بلدية المنصور التابعة للامانة في بيان، ان "قيامها بإزالة اللوحات الإعلانية والدعايات الانتخابية من الجزرات الوسطية جاء بسبب مخالفتها للضوابط والتعليمات البلدية التي تمنع نصب الإعلانات في هذه المواقع".

وأضافت ان "هذه الضوابط تهدف إلى حماية المزروعات والمساحات الخضراء الموجودة ضمن الجزرات الوسطية ومنع حجب الرؤية عن مستخدمي الطريق حفاظًا على السلامة العامة فضلًا عن الحفاظ على جمالية الشوارع والحد من التلوث البصري الناتج عن النصب العشوائي وغير المرخص للإعلانات"، داعية "جميع المرشحين والأحزاب والكيانات السياسية والجهات ذات العلاقة إلى الالتزام بالتعليمات البلدية النافذة والتنسيق المسبق مع الدائرة المختصة بشأن مواقع وأشكال الدعاية الانتخابية والحصول على الموافقات الأصولية قبل تنفيذ أي نشاط دعائي".

كذلك أكدت "استمرارها في أداء مهامها الخدمية والتنظيمية وفق القوانين والتعليمات المعتمدة وتثمّن تعاون الجميع من أجل الحفاظ على جمالية العاصمة بغداد".