مجلس الخدمة الاتحادي يعلن عن شرط جديد بشأن التعيينات

صرّح مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاحد، عن اعتماد البطاقة الوطنية كوثيقة رسمية للتقديم على التعيينات من حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل، حيث ذكر المتحدث الرسمي باسم المجلس فاضل الغراوي في بيان، ان "على جميع المتقدمين للتعيين ضمن الوجبة الثالثة، المشمولين بأحكام القانونين (59) و(67) لسنة 2017 من حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل، أن البطاقة الوطنية الموحدة ستكون الوثيقة الرسمية الوحيدة المعتمدة في إجراءات التقديم".

كذلك أضاف ان "تقديم أي وثيقة بديلة عن البطاقة الوطنية الموحدة قد يؤدي إلى رفض طلب التقديم"، داعيا "جميع المشمولين الى مراعاة ذلك والإسراع في إصدار البطاقة الوطنية الموحدة في حال عدم توفرها لديهم".