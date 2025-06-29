وزارة الزراعة: 252 إجازة استثمارية زراعية في العراق منذ تشكيل الحكومة الحالية

صرّحت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، بأن هناك توجهاً كبيراً للاستثمار الزراعي في المناطق الصحراوية وبادية السماوة، فيما أشارت إلى منح 252 إجازة استثمارية بالعراق خلال عمر هذه الحكومة، إذ ذكرت مدير عام دائرة الاستثمارات الزراعية بوزارة الزراعة، إياد البولاني للوكالة الرسمية، إن "هناك توجهاً كبيراً للاستثمار الزراعي، لا سيما في المناطق الصحراوية وفي بادية السماوة"، مبيناً أن "إجمالي المشاريع التي منحت إجازات استثمارية في عموم العراق وصلت خلال عمر هذه الحكومة إلى 252 إجازة استثمارية ، إذ تحتل محافظة المثنى المرتبة الأولى بأكثر من 140 إجازة استثمارية في قطاع الزراعة".

وأضاف البولاني، أن "هناك تفاوتاً في عدد المشاريع بين محافظة وأخرى، وكل ذلك يعتمد على فاعلية وحيوية مديريات الزراعة في تهيئة الفرص الاستثمارية، وكذلك على الإدارات المتميزة للهيئات".

كما أكد أن "المحافظة التي تريد أن تنهض بواقع القطاع الزراعي، تجد أن النافذة الأوسع هو الاستثمار في المشاريع الكبرى".

فيما لفت إلى "حاجة البلد إلى مشاريع في الثروة الحيوانية وتربية الأسماك الحديثة وإنتاج وتصنيع التمور، وكذلك الفاكهة والزيتون" منوهاً بأن "هناك توجهاً كبيراً من وزارة الزراعة وبعض المحافظات التي تعتقد بأن هناك حاجة ملحة لهذه المشاريع ".