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وزارة التقل: تشكيل غرفة عمليات خاصة لمتابعة زيارة عاشوراء والأربعينية


 

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، عن تشكيل غرفة عمليات خاصة لمتابعة خطة زيارتي عاشوراء والأربعينية، إذ ذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، انه "حسب توجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي تم تشكيل غرفة عمليات خاصة لمتابعة خطة زيارة عاشوراء والأربعينية"، مؤكدا ان "فرفة عمليات النقل بدأت بالاستعداد المبكر لتجهيز اسطوله لخدمة زائري أبي الاحرار".

وأضاف ان "غرفة العمليات تضم الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، والشركة العامة للسكك الحديد والشركة العامة للخطوط الجوية، والشركة العامة لإدارة النقل الخاص، والشركة العامة للنقل البري، بالإضافة إلى الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، وإدارة المطارات العراقية"، موضحا ان "العمل الخاص بهذه التشكيلات يتضمن قيام الخطوط الجوية العراقية بتهيئة أسطولها، وخصوصاً الطائرات واسعة البدن، وتكثيف الرحلات وزيادة عددها إلى عدد من الدول التي تشارك دائمًا في هذه الزيارة، مثل باكستان، إيران، البحرين، وعدد من الدول الخليجية".

وتابع أن "الشركة العامة لإدارة النقل الخاص تستعد لتهيئة وتنظيم عمل المرائب القريبة من محاور كربلاء المقدسة، أما الشركة العامة للمسافرين والوفود فهي تستعد من خلال أسطولها الخاص بنقل المسافرين، والذي يشمل الباصات ذات الطابق الواحد والطابقين، ولدينا أكثر من 600 باص تشارك سنويًا في موسم محرم"، مشيرا إلى أن "غرفة العمليات التي يترأسها وكيل الوزارة الاداري حازم الحفاظي ، وبتوجيه من وزير النقل، تعقد اجتماعات مكثفة لمتابعة الاستعدادات لهذا الموسم، كما أن الوزارة هذا العام كانت مستعدة بشكل مباشر، حيث لدينا تطوير في مطاراتنا، واستعداد كامل لاستقبال الزيارة المليونية، سواء في العاشر من محرم الحرام أو الأربعين".

فيما لفت إلى أن "هناك تشكيلات ساندة تقدم الدعم اللوجستي والمساعدات الفنية وغيرها، وأبرزها الشركة العامة للنقل البحري، الشركة العامة لموانئ العراق، وعدد من التشكيلات الأخرى التي تسهم في دعم التشكيلات الرئيسة"، موضحا أن "وزارة النقل لديها استعداد تام من خلال تشكيل لجان فنية ولجان تخصصية تسهم في تنفيذ الأعمال، بالنسبة للتشكيلات الأساسية هناك عمل مترابط بينها، ومتابعة مستمرة من قبل رئيس غرفة العمليات، وبتوجيه من وزير النقل".

كذلك ذكر المكتب الإعلامي أن "وزارة النقل مستعدة دائماً لهذا الملف، ولديها تجربة في إدارة الزيارات المليونية"، منوهاً بأن "وزارة النقل نجحت في المهام المكلفة بها خلال العام الماضي، وكان هناك رضا كامل من الحكومة العراقية والمواطن العراقي على أداء الوزارة".

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