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مجلس القضاء: تم مفاتحة رئيس الجمهورية لإصدار مرسوم تعيين منذر ابراهيم حسين لرئاسة المحكمة الاتحادية


 

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، عن إحالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا الحالي، القاضي جاسم محمد عبود على التقاعد لأسباب صحية وترشيح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي منذر إبراهيم حسين بدلاً عنه، حيث ذكر مجلس القضاء في بيان، أنه "بتاريخ اليوم الأحد الموافق 29/ 6/ 2025 اجتمعت اللجنة المنصوص عليها في المادة (3 / أولاً وثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل ووافقت على إحالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا الحالي القاضي جاسم محمد عبود على التقاعد لأسباب صحية وترشيح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي منذر إبراهيم حسين بدلاً عنه".

وأشار الى أنه "تمت مفاتحة رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين".

ويذكر أن القاضي، منذر إبراهيم حسين هو من مواليد بغداد 1963 وحاصل على شهادة القانون من كلية القانون في جامعة بغداد سنة 1989 ومتخرج من المعهد القضائي سنة 1998 الدورة (21) وعمل في محكمة التمييز الاتحادية منذ عام 2018 ويشغل حاليا منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الهيئة الجزائية فيها وعضواً احتياطاً في المحكمة الاتحادية العليا.

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