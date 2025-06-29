 العراق يسجل ارتفاعاً بأعداد إصابات الحمى النزفية بنسبة 71%

سجلت وزارة الزراعة، ارتفاعاً بأعداد إصابات الحمى النزفية بنسبة 71 بالمئة، لتصل إلى 179 إصابة مؤكدة بينها 23 وفاة، مؤكدةً السيطرة على انتشار الفايروس في ذي قار، التي تعدُّ الأعلى تسجيلاً للإصابات في البلاد، حيث ذكر مدير قسم الوبائيات في دائرة البيطرة التابعة للوزارة، الدكتور ثائر صبري حسين أن أعداد الإصابات بلغت 179 بضمنها 23 حالة وفاة، تصدَّرتها ذي قار بـ50 إصابة ووفاة واحدة، فيما بلغ عددها في بغداد 28، وثماني وفيات، أما أقلُّ المحافظات تسجيلاً للإصابات وبلغت واحدة فقط، فهي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف والأنبار وصلاح الدين.

كما أكد السيطرة على الفايروس في محافظة ذي قار، من خلال توفير المبيدات المضادة للقراد الوسيط الناقل بعد حملة الرشِّ للحضائر والأرضيات، وتغطيس الماشية بمادة (دلتا مثرين) بتركيز خمس بالمئة ولمدة 14 يوماً، وإعادتها مجدداً لمدة مماثلة بعدها، منوهاً بأنه عند وجود أي بؤرة مرضية يتم غلق المنطقة لمسافة 15 كيلومتراً مربعاً، ومنع دخول وخروج الحيوانات منها.

وكشف حسين، عن أن دائرته سجلت ارتفاعاً في أعداد الإصابات بالحمى النزفية بنسبة 71 بالمئة، عازياً الارتفاع الحاصل بأعداد ونسب الإصابات إلى أسباب عدة ناشئة تحديداً عن قلة الوعي الصحي وعدم اتباع التعليمات الخاصة بالتعامل مع المرض لدى المواطنين.

وأجمل أسباب الانتشار، إلى التعامل مع اللحوم المصابة بطفيلي القراد، وذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى، وانتشار الجزر العشوائي، داعياً إلى ضرورة شراء اللحوم من المصادر الموثوقة والآمنة، وضرورة تجميدها كونه يقضي على الفايروس، ومنع الذبح داخل محال القصابة أو بالقرب من المجمعات السكنية والطرق العامة.

كما نوّه بأهمية التبليغ الفوري عن الحالات المشتبه بها والتعاون مع الفرق البيطرية والمستوصفات لتقديم الخدمات مجاناً وبأسعار مدعومة، مؤكداً التشديد على ذبح الماشية في مناطق معينة لأصحاب المواكب الحسينية خلال شهر محرم الحرام.

وفي السياق ذاته، أعلن مدير قسم الوبائيات إبرام عقود جديدة مع شركة أردنية لشراء مادة (سايفر مثرين) الخاصة برشِّ الأرضيات بمقدار لتر من المادة مقابل 2000 لتر ماء، كما أن هناك بروتوكولات وشهادات صحية تم إبرامها بين العراق والأردن عند استيراد الحيوانات.