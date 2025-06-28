تفاصيل جديدة عن مقتل الشقيقين العراقيين في شانلي اورفا جنوب تركيا

نقلت وسائل اعلام تركية عن مصدر في قيادة شرطة ولاية شانلي اورفا جنوب تركيا تفاصيل جديدة عن مقتل الشقيقين العراقيين المقيمان في الولاية على ايدي مواطن تركي .

وذكرت وسائل إلاعلام التركية أن الحادثة بدأت بمشادة كلامية بين الشقيقين وشخص ثالث يحمل الجنسية التركية في مكان عملهم حيث يعملان كشريكين للمواطن التركي في ورشة لتصليح السيارات قبل أن تتطور سريعا إلى إطلاق نار من قِبل الجاني.

وأشارت وسائل الاعلام التركية الى ان المواطنين العراقيين / يوسف ومحمد الراوي / وشريكهم في العمل المواطن التركي اختلفا على اجرة تصليح احدى العجلات وكانت هناك خلافات مالية قديمة وبعد شجار بالايدي سحب المواطن التركي سلاحه واطلق النار على الشقيقين وبعد نقلهما بسيارة الاسعاف الى المستشفى فارقا الحياة نتيجة شدة الاصابات .

واوضحت مصادر الشرطة في الولاية ان القوات الامنية سارعت بالقاء القبض على الجاني فور وقوع الجريمة تمهيدا لاحالته الى القضاء .

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد عبرت عن بالغ أسفها إزاء الحادث المؤسف الذي وقع في مدينة أورفا والذي أسفر عن مقتل اثنين من أبناء الجالية العراقية على إثر مشاجرة مع أحد المواطنين الأتراك".

وقالت في بيان لها : "تتابع القنصلية العامة لجمهورية العراق في غازي عنتاب، وبالتنسيق المباشر مع سفارة جمهورية العراق في أنقرة، مجريات التحقيق مع السلطات التركية المختصة، التي بادرت إلى إلقاء القبض على الجاني فور وقوع الحادث، وتعمل على الوقوف على الملابسات المحيطة بالقضية لضمان تحقيق العدالة ./