وزير التربية يوجه بتحقيق عاجل حول استغلال مدرسة للترويج الانتخابي في بغداد

وجه وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الجمعة (27 حزيران 2025)، بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة للتحقق وبيان حقيقة ما ورد من معلومات تفضي الى استغلال إحدى المدارس للترويج الانتخابي في احدى تربيات محافظة بغداد.

وأمهل وزير التربية بحسب بيان للوزارة "اللجنة 24 ساعة من تشكيلها لرفع نتائج التحقيق النهائية مع التوصيات". وأضاف البيان "كما أوصى الوزير الجهات الإشرافية والتفتيشية المختصة بمتابعة هكذا حالات مع محاسبة المخالفين".

ورفض وزير التربية "زج المؤسسات التربوية ودوائرها في هذا المعترك واستغلال المواطنين وسحب بطاقتهم الانتخابية" بحسب البيان.