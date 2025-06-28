الداخلية تنفي فتح باب التقديم على دورة معهد إعداد مفوضي الشرطة

نفت وزارة الداخلية، اليوم السبت (28 حزيران 2025)، فتح باب التقديم على دورة معهد إعداد مفوضي الشرطة.

وذكرت الوزارة في بيان أنها "تنفي ما تناقلته بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي من أنباء حول فتح باب التقديم على دورة معهد إعداد مفوضي الشرطة".

وأكدت أن "هذه الأنباء عارية عن الصحة تمامًا، ولم يتم فتح التقديم حتى الآن"، مبينةً أنه "سيتم الإعلان عن أي تفاصيل تتعلق بالتقديم عبر القنوات الرسمية التابعة لوزارة الداخلية فقط".

وأهابت الوزارة، بحسب البيان، بالمواطنين الكرام "عدم الانجرار خلف الشائعات، واعتماد المصادر الرسمية والموثوقة"، لافتةً إلى أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الصفحات التي تروج لهذه الأخبار الكاذبة وتعمل على تضليل المواطنين".