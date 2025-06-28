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العتبة الحسينية تُعلن استعداداتها لعاشوراء وتحدد ضوابط تنظيم المواكب


كشفت العتبة الحسينية المقدسة، اليوم السبت (28 حزيران 2025)، عن استعداداتها لتنظيم حركة المواكب وتقديم الخدمات، فيما حددت ضوابط دخول وخروج مواكب العزاء المشاركة في إحياء عاشوراء.

وقال مسؤول قسم الشعائر والمواكب الحسينية بالعتبة الحسينية المقدسة رسول فضالة لوكالة الأنباء الرسمية  إن "قسم الشعائر والمواكب الحسينية في العتبة الحسينية المقدسة باشر منذ أكثر من عشرة أيام بإصدار الكفالات الخاصة بنزول مواكب (الأطراف) والهيئات والأصناف في مدينة كربلاء الى العتبة الحسنية المقدسة"، لافتاً إلى أن "العشرة الأوائل من شهر محرم الحرام تخص أهالي مدينة كربلاء فقط، على عكس زيارة الأربعين التي تكون للزائرين والمواكب من جميع دول العالم، وقد باشرت هذه المواكب بالنزول منذ اليوم الأول للشهر الحرام، بوجود تنسيق عالي المستوى لتنظيم دخول المواكب وخروجها ومتابعتها مع الجهات الأخرى الساندة".

وأضاف أنه "منذ يوم أمس الجمعة الأول من المحرم دخلت مواكب العزاء الى العتبة الحسينية المقدسة في ساعات الصباح الأولى، وكان هناك استقبال لمواكب الزنجيل التي استمرت الى ما بعد الظهر، وبعد انتهاء صلاتي المغرب والعشاء تباشر مواكب الأطراف ومواكب العزاء والردات بالدخول الى الصحن الشريف حتى ساعات متأخرة من الليل"، مبيناً أن "جميع الخطط التي أعدت هي سارية المفعول وقد دخلت حيز التنفيذ، وهناك تنسيق بيننا وبين المسؤولين في مواكب (الأطراف) في مدينة كربلاء، وقد تم عقد اجتماع خاص بمناسبة العشرة الأولى من محرم الحرام وصدرت توجيهات بهذا الخصوص عن قسم الشعائر والمواكب في العتبة الحسينية المقدسة".

وأوضح فضالة أن "هناك التزاماً كبيراً لاحظناه من قبل المشاركين في المواكب، وشددت التوصيات التي خرج بها الاجتماع والمؤتمر على الالتزام بالضوابط التي يضعها قسم الشعائر والمواكب الحسينية والالتزام بأمن ونظافة وسلامة هذه المواكب"، مؤكداً" وجود مفارز مشتركة للدفاع المدني مهمتها نشر التوعية في الدفاع المدني والسلامة في أداء هذه المراسيم".

وأشار الى "وجود أربعة منابر منتشرة في العتبة الحسينية المقدسة لأداء مراسيم العزاء وهي، منبر السدرة، ومنبر الكرامة، ومنبر جهة باب الرجاء، ومنبر جهة باب الزينبية، كل هذه المنابر جهزت بالصوتيات وبممرات خاصة للدخول والخروج، وهناك تنسيق عالي المستوى بينا وبين جميع الأجهزة الأمنية، ولاسيما مديرية الحرمين الشريفين، وكذلك مع الاستخبارات والأمن الوطني".

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