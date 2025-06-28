حالة الطقس: العراق خارج خارطة اللهب الحمراء في تموز

ذكرت توقعات الطقس، بإنه سيتم تسجيل المزيد من ارتفاع درجات الحرارة خلال اليوم السبت وغد الاحد وبعد غد الاثنين، لتتجاوز درجات الحرارة الـ50 مئوية في العديد من مناطق وسط وجنوب العراق، وذلك بسبب اشتداد المرتفع الجوي الشبه مداري وتقدم كتلة هوائية حارة.

ومع اول يوم من شهر تموز الثلاثاء المقبل، بل وابتداء من ساعات الاثنين، تشير التوقعات الى نزول كتلة هوائية معتدلة الحرارة، تبدأ على المنطقة الغربية وتشمل باقي المناطق الوسطى والجنوبية بداية شهر تموز، اي من الثلاثاء بفارق 5 درجات تقريبا تستمر عدة أيام، إذ ذكر الراصدون الجويون، ان التوقعات تشير الى انه من يوم 30 حزيران ولغاية السابع من تموز، ستكون البلاد داخل تحت تأثير كتلة هوائية معتدلة بالحرارة بشكل واضح، خصوصاً بالمناطق الوسطى والجنوبية، حيث يكون الجو ألطف من المعتاد، ومن الممكن ان تكون درجات الحرارة أقرب للثلاثينات العالية بدل الأربعينات التي يعتاد عليها العراق، وهي حالة نادرة بداية تموز في العراق.