الأخبار

حالة الطقس: العراق خارج خارطة اللهب الحمراء في تموز


ذكرت توقعات الطقس، بإنه سيتم تسجيل المزيد من ارتفاع درجات الحرارة خلال اليوم السبت وغد الاحد وبعد غد الاثنين، لتتجاوز درجات الحرارة الـ50 مئوية في العديد من مناطق وسط وجنوب العراق، وذلك بسبب اشتداد المرتفع الجوي الشبه مداري وتقدم كتلة هوائية حارة.

 ومع اول يوم من شهر تموز الثلاثاء المقبل، بل وابتداء من ساعات الاثنين، تشير التوقعات الى نزول كتلة هوائية معتدلة الحرارة، تبدأ على المنطقة الغربية وتشمل باقي المناطق الوسطى والجنوبية بداية شهر تموز، اي من الثلاثاء بفارق 5 درجات تقريبا تستمر عدة أيام، إذ ذكر الراصدون الجويون، ان التوقعات تشير الى انه من يوم 30 حزيران ولغاية السابع من تموز، ستكون البلاد داخل تحت تأثير كتلة هوائية معتدلة بالحرارة بشكل واضح، خصوصاً بالمناطق الوسطى والجنوبية، حيث يكون الجو ألطف من المعتاد، ومن الممكن ان تكون درجات الحرارة أقرب للثلاثينات العالية بدل الأربعينات التي يعتاد عليها العراق، وهي حالة نادرة بداية تموز في العراق.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حالة الطقس: العراق خارج خارطة اللهب الحمراء في تموز
مقتل مواطنين عراقيين إثر مشاجرة في أوروفا التركية والسلطات العراقية تتحرك
الشيخ جلال الدين الصغير : مالذي جرى فأوقف الحرب؟ من الذي انتصر؟ هل الذي جرى هو النار المشرقية؟
ائتلاف العبادي لن يشارك في الانتخابات بمرشحين خاصين به
القبض على متهم قام بابتزاز احدى المواطنات الكترونيا في بغداد
استشهاد شاب عراقي مقيم في طهران جرّاء القصف الإسرائيلي
الشيخ جلال الدين الصغير : هكذا تتوحد الشعوب مع الجمهورية الإسلامية.. قصة موجة تضامن غير مسبوقة وأبعادها الحقيقية
هيئة النزاهة: ضبط 131 معاملة مزورة وإيقاف هدر مالي قرابة 2.5 مليار دينار في الأنبار
وزارة التعليم العالي تعلن توفير أكثر من 120 خدمة لجميع الفئات ضمن مشروع التحول الرقمي
وزارة التخطيط تكشف عن استراتيجية مكافحة الفقر الثالثة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك