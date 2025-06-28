مقتل مواطنين عراقيين إثر مشاجرة في أوروفا التركية والسلطات العراقية تتحرك

أعربت الخارجية العراقية عن بالغ أسفها لمقتل اثنين من الجالية العراقية إثر مشاجرة في أوروفا التركية،، فيما أعلنت اعتقال الجاني.

وذكرت الوزارة في بيان أنها "تُعرب عن بالغ أسفها إزاء الحادث المؤسف الذي وقع في مدينة أورفا بجمهورية تركيا يوم الخميس، والذي أسفر عن مقتل اثنين من أبناء الجالية العراقية الكريمة، على إثر مشاجرة مع أحد المواطنين الأتراك".

وأضافت: "تتابع القنصلية العامة لجمهورية العراق في غازي عنتاب، وبالتنسيق المباشر مع سفارة جمهورية العراق في أنقرة، مجريات التحقيق مع السلطات التركية المختصة، التي بادرت إلى إلقاء القبض على الجاني فور وقوع الحادث، وتعمل على الوقوف على الملابسات المحيطة بالقضية لضمان تحقيق العدالة."

وتقدمت الوزارة "بأحر التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيدين وذويهم"، مؤكدة "حرصها على تقديم الدعم الإنساني والاجتماعي اللازم لهم".

وجددت "التزامها بمتابعة القضية عبر القنوات الدبلوماسية وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الجمهورية التركية، بما يصون حقوق المواطنين العراقيين ويحفظ كرامتهم".

يذكر أنه اندلع شجار مسلح في موقع إيفرين الصناعي جنوبي تركيا، أسفر عن مقتل الشقيقين العراقيين يوسف ومحمد الراوي.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الحادثة بدأت بمشادة كلامية بين الشقيقين وشخص ثالث يحمل الجنسية التركية في مكان عملهم، قبل أن تتطور سريعا إلى إطلاق نار من قِبل الجاني.

وأشار مدونون عراقيون مقيمون في المدينة إلى أن القاتل يحمل الجنسية التركية، وأن الخلاف نشب على خلفية إصلاح سيارة، في حين رجّحت مصادر أخرى أن الجريمة مرتبطة بخلافات مالية قديمة.