استشهاد شاب عراقي مقيم في طهران جرّاء القصف الإسرائيلي

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة (27 حزيران 2025)، استشهاد الشاب العراقي "علي حسن الخفاف" المقيم في منطقة "دولت آباد" الواقعة جنوب العاصمة الإيرانية طهران وذلك جراء القصف الإسرائيلي.

وقالت صحيفة "مشرق" الالكترونية الإيرانية، إن "علي الخفاف، أحد خُدّام الإمام الحسين وهو منشد حسيني مقيم في منطقة دولت‌ آباد جنوب العاصمة الإيرانية طهران، ارتقى شهيداً بعد إصابته بجروح جراء العدوان الصهيوني على إيران".

وبحسب التقرير، فإن الشهيد الخفاف ارتقى خلال العدوان الإسرائيلي الوحشي الأخير الذي استهدف العاصمة طهران قبل عدّة أيام، والذي أوقع عدداً من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين.