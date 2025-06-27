هيئة النزاهة: ضبط 131 معاملة مزورة وإيقاف هدر مالي قرابة 2.5 مليار دينار في الأنبار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، ضبط 131 معاملة مزورة، وإيقاف هدر مالي قرابة 2.5 مليار دينار في محافظة الأنبار، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "الفريق المُؤلَّف في مكتب تحقيق الأنبار قام بتنفيذ مُذكّرة القبض القضائيَّة وفق أحكام المادة (289) من قانون العقوبات بحقِّ مُدير تعويضات قضاء القائم سابقاً؛ لضلوعه في تزوير معاملاتٍ تعويضيَّةٍ للمُواطنين خاصَّة بالدور السكنيَّة"، لافتةً إلى "ضبط (131) معاملةً وإيقاف هدر مبلغ (2.450.000.000) ملياري دينارٍ"، مُوضحةً أنَّ "المُتَّهم أقرَّ بسعيه إلى إنجاز تلك المُعاملات".

وأضافت، أنَّ "الفريق انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاريّ في المُحافظة، وقام بضبط مُوظَّفٍ في شعبة الكشف في المُديريَّة مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه الرشوة، بعد طلبه مبلغاً مالياً من أحد المُراجعين؛ مقابل إجراء الكشف الموقعيّ على أحد العقارات، خلافاً لمبلغ رسوم الكشف التي تُسدَّدُ بموجب وصلٍ رسميٍّ".

فيما لفتت الهيئة الى أنه" تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين في العمليَّتين المُنفّذتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة، أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّة التحقيق".