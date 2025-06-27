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وزارة التعليم العالي تعلن توفير أكثر من 120 خدمة لجميع الفئات ضمن مشروع التحول الرقمي


كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، عن توفير أكثر من 120 خدمة لجميع الفئات ضمن تطبيق هوية الطالب المنضوي بمشروع التحول الرقمي ، فيما بينت أن التوجه الحكومي بهذا الجانب نقلة نوعية بخدمات جميع الوزارات، حيث ذكر مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي علاء عبد الحسن في تصريح للوكالة الرسمية، إن "العالم بدأ في الثورة الصناعية الخامسة، وهي ثورة رقمية وذكاء اصطناعي، لذلك أولى المؤسسات التي يجب أن تلتحق بهذه الثورة الرقمية هي مؤسسات التعليم العالي لأنها الأكثر تقدماً في كل بلد"، مشيراً إلى أن "وزارة التعليم العالي تخطو لتكون أولى الوزارات في التحول الرقمي بصورة كاملة، وهذا يعد إنجاز كبير يسهل كثيراً على الطالب والاستاذ والموظف والمجتمع بصورة عامة".

وأضاف، أن "الخدمات التي تقدمها الوزارة في مشروع التحول الرقمي وهوية الطالب فيها أكثر من 120 خدمة وهي عبارة عن هوية وفيزا كارت، إضافة إلى أنها كارت مرور لكثير من الخدمات التي تقدمها الوزارة والجامعة"، مبيناً أن "هوية الطالب الموحدة وتطبيقها يقدم 120 خدمة وعلى مدى عام كامل للطالب والاستاذ والموظف والمجتمع، ويستطيع أي فرد من المجتمع لديه استفسار أو شكوى يتقدم بطلب الكتروني من خلال التطبيق الموجود في الهواتف النقالة، ودوائر الوزارة ملزمة بالإجابة ضمن التوقيتات المعينة".

كما أوضح، أن "الهوية تشمل جميع الطلبة ابتداء من الصف الأول وحتى تخرج الطالب، والعمل مستمر في وزارة التعليم العالي لإكمال جميع الخدمات اللي أعلنت عنها الوزارة في أكثر من مناسبة"، مؤكداً أن "هناك إقبالاً واسعاً من الطلبة على استلام هوية الطالب لأنها تقدم الكثير من الخدمات، وتسهل كل ما يحتاجه الطالب من خلال المنصة الالكترونية التي تحدثت عنها الوزارة، وبالإمكان لأي مواطن أو متتبع يرى مقدار الخدمات التي تقدم، وهذا يتوافق مع التوجه الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني باتجاه التحول الرقمي لجميع الوزارات، وهذا فيه نقلة نوعية للخدمات".

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