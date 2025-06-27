وزارة التخطيط تكشف عن استراتيجية مكافحة الفقر الثالثة

صرّحت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، عن مضامين استراتيجية مكافحة الفقر الثالثة للسنوات 2026–2030، إذ ذكر المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، للوكالة الرسمية، إن "اللجنة الفنية العليا، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم، أقرت استراتيجية مكافحة الفقر الثالثة للسنوات 2026–2030، خلال اجتماعها الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي"، لافتاً الى أن "الاستراتيجية التي أُقرت، ستُرفع إلى مجلس الوزراء لإقرارها بصيغتها النهائية والرسمية، لتدخل حيّز التنفيذ مطلع عام 2026 وحتى نهاية عام 2030".

وأضاف أن "الاستراتيجية تتضمن سبعة محاور رئيسة، تنبثق عنها أكثر من 38 نشاطاً موزعاً على مختلف القطاعات، وتركز هذه المحاور على دعم الفقراء والفئات الهشّة في المجالات: محور الصحة، ومحور السكن، ومحور التعليم، ومحور الدخل والغذاء، إضافة إلى محور رعاية كبار السن وذوي الإعاقة، ومحور الأطفال وتمكين النساء، ومحور التعامل مع آثار التغيرات المناخية ومواجهة الطوارئ مثل الأوبئة وغيرها".

فيما لفت أن "وزارة التخطيط وضعت السياسات العامة والخطط والإجراءات، فيما سيتولى تنفيذ الأنشطة الجهات القطاعية ذات العلاقة، مثل وزارات الإعمار والإسكان، والتربية، والتعليم العالي، والعمل والشؤون الاجتماعية، فضلاً عن الحكومات المحلية والقطاع الخاص، الذي يمثل أحد الشركاء في اللجنة الفنية العليا، وكذلك وزارة الصحة والأمانة العامة لمجلس الوزراء وإقليم كردستان".

كذلك بيّن أن "الاستراتيجية تهدف إلى خفض نسبة الفقر في العراق بنسبة 50% خلال السنوات الخمس المقبلة، أي من 17.5% حالياً إلى ما بين 8–9%، وإذا نجحت بتحقيق ذلك فسيُعد إنجازاً كبيراً".