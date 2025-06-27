مفوضية الانتخابات تعلن قرب المباشرة بتدقيق قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، عن قرب المباشرة بتدقيق قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية، فيما أكدت اتخاذ إجراءات قانونية بحق حالات شراء البطاقات الانتخابية، إذ ذكرت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي للوكالة الرسمية، إن "مرحلة تقديم قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية قد انتهت"، لافتة الى أن "المفوضية بدأت الآن عملية التدقيق التي تتطلب وقتاً نظراً لأعداد المرشحين الكبيرة في عموم محافظات العراق".

كما أوضحت الغلاي أن "التدقيق ضروري لضمان صحة البيانات قبل إرسالها إلى الجهات المختصة للتحقق من أهلية المرشحين"، مبينة أن "فترة تحديث بيانات الناخبين انتهت أيضاً، حيث أُغلقت بتاريخ 20 حزيران بعد أن انطلقت منذ 25 آذار".

وعن حالات شراء البطاقات الانتخابية أو العبث بوثائق المفوضية، شددت الغلاي على أن "المفوضية ستحرك دعوى جزائية ضد كل من يثبت تورطه في حالات شراء البطاقات الانتخابية أو العبث بوثائق المفوضية" مؤكدة "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".