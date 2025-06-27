وزارة النقل توضح بشأن قرض 930 مليون دولار من البنك الدولي لتطوير شامل لسكك الحديد

صرّحت وزارة النقل، اليوم الجمعة، عن استحصال موافقة البنك الدولي على تمويل قرض بقيمة 930 مليون دولار لتأهيل خط السكك الحديد الحالي، فيما أشارت الى خطة لربط سكك العراق بمينائي الفاو وأم قصر وصولاً الى تركيا، حيث ذكر مدير إعلام وزارة النقل، ميثم الصافي، للوكالة الرسمية، إن "خطة الربط البحري السككي التي تعمل عليها الوزارة بإشراف وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، تتضمن ربط السكك الحديد الحالية بمينائي الفاو الكبير وأم قصر، باتجاه المناطق الشمالية وصولاً إلى تركيا".

وأوضح أن "الخطة تمثل رؤية حكومية متكاملة لتشغيل المرحلة الأولى من مشروع ميناء الفاو الكبير، الذي يضم خمسة أرصفة، وقد بلغت نسب الإنجاز فيه مراحل متقدمة جداً"، مشيراً إلى أن "هذا التوجه يسهم في تحقيق أهداف النقل متعدد الوسائط، ويُمهّد لربط العراق بالقارة الأوروبية وتعزيز دوره كمحور لوجستي إقليمي".

وأضاف أن "مشروع طريق التنمية – المرحلة الأولى لا يقتصر على ربط جنوب العراق بشماله، بل يُعدّ أساساً لمشروع (طريق التنمية الاستراتيجي)، الذي وصلت التصاميم التفصيلية له إلى مراحل متقدمة"، لافتاً إلى أن "المشروع سيوفر مستقبلاً خطوط ربط متعددة مع أوروبا، سواء عبر الطريق الحالي أو عبر مراحله الاستراتيجية الثلاث".

كما أشار إلى أن "البعد الاستراتيجي لهذه الخطة يتمثل في تحويل العراق إلى مركز للنقل والتجارة الإقليمية والدولية"، منوهاً بأن "مفاوضات اللجنة الحكومية المكلفة، برئاسة وزير التخطيط وعضوية فريق من وزارة النقل، مع البنك الدولي، أسفرت عن موافقة البنك على تمويل العراق بقرض يبلغ 930 مليون دولار، يخصص لتأهيل خط السكك الحديد الحالي وتحديث القدرات الفنية والإدارية للشركة العامة للسكك".

فيما لفت الى أن "القرض سيغطي تحديث أسطول القاطرات، وتجديد ورش الصيانة، وتطوير البنى التحتية، إلى جانب توفير الدعم الفني لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتحديث أنظمة النقل السككي في إطار رؤية إصلاحية شاملة".

وتابع أن "هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في قطاع النقل، ويعزز التكامل بين النقل البحري والسككي، مما يضع العراق على المسار الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة وتوسيع دوره الاستراتيجي في التجارة الدولية".