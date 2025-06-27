المرور العامة: توجيهات تخص حركة سير المركبات خلال شهر محرم

اصدر مدير المرور العامة اللواء عدي سمير، توجيهات تخص حركة سير المركبات خلال شهر محرم، إذ ذكرت مديرية المرور في بيان، ان "مدير المرور العام اللواء عدي سمير ترأس اجتماع موسع وعبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع مدراء مرور بغداد والمحافظات لمناقشة الخطة التنظيمية التي تم اعدادها سابقاً من قبل مديرية المرور العامة لخط سير الزوار الكرام ولكافة المحافظات باتجاه كربلاء المقدسة، خلال الايام الاولى لشهر محرم الحرام".

كما وجّه مدير المرور بـ"انتشار دوريات المرور الالية والراجلة في الاماكن والمناطق التي تكثر فيها المجالس الحسينية مع التأكيد على تسهيل وتنظيم انسيابية حركة السير للمركبات من جميع المحافظات باتجاه مدينة كربلاء المقدسة، مع توفير الاجواء الامنة بما يساهم في الوصول الامن لجميع المواطنين الكرام".

كذلك وجّه "مدراء مديريات المرور بتعزيز الدوريات الاليه من كافة المديريات صوب كربلاء المقدسة ليتشارك الجميع مع اخوتهم من رجال مرور كربلاء في تنظيم حركة السير للمركبات والاشخاص خلال هذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع العراقيين".