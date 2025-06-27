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العراق يوقع عقدا مع الولايات المتحدة الأمريكية ب118 مليون دولار لدعم طائرات أف-16


أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن توقيع عقد مع شركة فيكتروس سيستمز لتقديم الدعم التشغيلي لأسطول طائرات لوكهيد مارتن إف-16 سي/ دي فايتينغ فالكون المقاتلة متعددة المهام التي يمتلك العراق منها 34 طائرة.

وذكرت الوزارة في بيان ان الاتفاقية تبلغ قيمتها 118 مليون دولار أمريكي أبرمت، في إطار برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية (FMS) بناءً على طلب مباشر وتمويل من الحكومة العراقية.

واوضحت انه تم صرف دفعة أولى بقيمة 57.8 مليون دولار أمريكي عند التوقيع، وستتولى الشركة خدمات الدعم في قاعدة الشهيد علي فليح الجوية في العراق، ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية تشرين الثاني 2026.

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العراق يوقع عقدا مع الولايات المتحدة الأمريكية ب118 مليون دولار لدعم طائرات أف-16
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