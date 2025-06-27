الشمري يوجه بجملة توصيات للخطة الخاصة بالأيام العشرة الأولى من شهر محرم

وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس (26 حزيران 2025)، بجملة من التوصيات المهمة لإنجاح تطبيق التنظيمية والتنسيقية للأيام العشرة الأولى من شهر محرم الحرام.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان أن "الشمري ترأس، اليوم الخميس، مؤتمراً موسعاً لمناقشة تطبيق الخطة التنظيمية والتنسيقية الخاصة بالأيام العشرة الأولى من شهر محرم الحرام، ضم نائب قائد العمليات المشتركة ووكلاء الوزارة والمستشارين وقائد عمليات بغداد وعدداً من القادة الأمنيين والحشد الشعبي، بحضور قادة شرطة المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية".

وأضاف البيان، أن "الشمري وجه بجملة من التوصيات المهمة لإنجاح تطبيق هذه الخطة، منها منع المظاهر المسلحة بحجة حماية المواكب الحسينية وحصر هذا الأمر بالقوات الأمنية حصراً، إضافة إلى التشديد على أن تكون الأماكن التي تقام فيها المجالس الحسينية منزوعة السلاح بشكل نهائي".

وشملت التوصيات، "توفير الأجواء الآمنة والمناسبة لجميع المعزين في المساجد والمواكب، وإسناد قيادة عمليات كربلاء المقدسة بالموارد البشرية والعجلات، لكونها صاحبة الثقل الأكبر خلال هذه الأيام، و العمل على الشروع بفتح مقرات جوالة واستنفار كامل لمفارز k9 والمتفجرات".

كما تضمنت، "تأمين الأماكن التي ستشهد عروضاً تمثيلية ومسرحية وفعاليات خاصة بالعاشر من محرم الحرام، وتفعيل الجهد الاستخباري وأن يكون على مستوى عالٍ من الأداء ضمن قاطع المسؤولية، وتنظيم حملات توعوية تثقيفية في بغداد والمحافظات".

ومن ضمن التوصيات التي وجه بها وزير الداخلية أيضاً، "منع القطوعات المرورية او إغلاق الشوارع وسيتم محاسبة آمري قواطع المرور في حال مخالفة هذه التوجيهات، وانتشار العجلات الصغيرة لمفارز الدفاع المدني قرب المواكب الحسينية وتوفير عجلات إسعاف، إضافة إلى نشر عناصر الشرطة المجتمعية في جميع الأماكن التي ستشهد إقامة فعاليات ومجالس عزاء".