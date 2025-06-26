بدء مراسم تبديل راية الكاظمين (ع) إيذاناً ببدء شهر محرم الحرام

انطلقت في الكاظمية المقدسة ببغداد، قبل قليل، مراسم تبديل رايات مرقدي الإمامين موسى بن جعفر ومحمد الجواد (عليهما السلام) إلى اللون الأسود إيذاناً ببدء شهر محرم الحرام.

وقبل قليل، أعلن مكتب المرجع الأعلى السيد علي السيستاني أن يوم غد الجمعة هو أول أيام شهر محرم الحرام.

ويعد تبديل الرايات من الطقوس السنوية عند دخول شهر محرم الحرام، حيث ينتشر السواد في المراقد المقدسة والشوارع والأزقة.

ويحيى ملايين العراقيين والعرب والأجانب سنوياً ذكرى استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه في واقعة الطف عام 67 هجرية.

وتحيى المراسم وسط استنفار خدمي شعبي وحكومي إلى جانب الاستنفار الأمني والإعلامي.