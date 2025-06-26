رشيد وآل ثاني يؤكدان على أهمية احتواء التوترات واعتماد لغة الحوار

بحث رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس (26 حزيران 2025)، مع أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة فضلا عن السبل الكفيلة بتطوير "علاقات الأخوة والتعاون بين العراق وقطر في المجالات ذات الاهتمام المشترك".

ونوقش في الاتصال الهاتفي بينهما، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية،، "المستجدات الأخيرة، حيث تم التأكيد على أهمية احتواء التوترات واعتماد لغة الحوار والتفاهم لحلحلة القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية وبما يعزز فرص السلام والاستقرار في المنطقة".

وأضاف البيان انه "جرى التأكيد أيضا على ضرورة وقف العدوان والانتهاكات في قطاع غزة، وإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق، وأهمية أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية في هذا الخصوص".

وأشار الى "تبادل التهاني بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة، حيث أعرب الرئيس رشيد وأمير قطر عن أطيب التمنيات للشعبين العراقي والقطري بمزيد من التقدم والرفاه".