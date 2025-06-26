رئيس الوزراء: نحتاج إلى الامتثال للمحطات المشرقة في الهجرة النبوية لمواجهة التحديات والمخاطر

قال رئيس الوزراءمحمد شياع السوداني ، نحتاج إلى الامتثال للمحطات المشرقة في الهجرة النبوية لمواجهة التحديات والمخاطر.

واضاف السوداني في تدوينه له :أخلص التبريكات نبعثها إلى جميع العراقيين، والأمة الإسلامية في أرجاء العالم، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، سائلين الله العزيز القدير أن يجعله عام خير وسلام وأمن وازدهار".

واكد إن" هذا اليوم العظيم، يحمل معاني روحية واعتبارية ارتبطت بشخص الرسول الكريم محمد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وهو يمثل حدثاً مهماً غيّر وجه التاريخ الإسلامي، وما أحوجنا اليوم لأن نتمثَّل المحطات المشرقة التي ارتبطت بالهجرة النبوية، لمواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بأمتنا، وحماية شعوبنا من الأفكار الهدامة، وترسيخ مبدأ التعايش والسلم والتسامح.